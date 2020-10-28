2020/10/28 | 10:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/-أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء،إستضافةمسؤولين في وزارة المالية للتباحث بشأن رواتب الموظفين وقانون الاقتراض.



وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي تابعته وكالة النبأ للاخبار، إن “تأخر الرواتب ليست له علاقة بقانون الاقتراض وعلى الحكومة ان تفهم عدم وجود هذا الربط ولن نسمح لها بهذا الامر”، مبينا ان “القرض لن يتعدى 15 تريليون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة المالية: لا توجد علاقة بين تأخير الرواتب وقانون الاقتراض وكالة الصحافة المستقلة.

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