2020/10/28 | 10:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عين رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، المهندس {علاء معن} أميناً جديداً لبغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الكاظمي يعين المهندس علاء معن أميناً لبغداد خلفاً للحبوبي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الكاظمي يعين المهندس علاء معن أميناً لبغداد خلفاً للحبوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).