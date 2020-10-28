الحزب الاسلامى والتيار الصدري يبحثا التطورات السياسية وسبل انجاح الانتخابات المبكرة

2020/10/28 | 10:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادالتقى الأمين العام للحزب الاسلامى العراقي رشيد العزاوي، رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي.وبحسب بيان لمكتب العزاوي وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “العزاوي ناقش مع الربيعي خلال اللقاء آخر التطورات السياسية على الساحة العراقية، وسبل التعاون بين مختلف الأطراف السياسية لتحقيق مطالب ابناء شعبنا العزيز”.كما بحث الطرفان ملف الانتخابات المبكرة، واهمية …

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