سيرة ذاتية.. من هو أمين بغداد الجديد علاء معن العماري؟

2020/10/28 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

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تنشر وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء (28 تشرين الأول 2020)، السيرة الذاتية لأمين عاصمة بغداد الجديد، المهندس علاء معن العماري، بعد ما كلفه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عقب إعفاء منهل الحبوبي لأسباب صحية.

يتبع.



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