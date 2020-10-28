2020/10/28 | 10:57 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ القت وكالة الاستخبارات القبض على ناقلين للمواد اللوجيستية والغذائية لعناصر مايسمى ولاية كركوك في ناحية الرشاد".وذكر بيان الاستخبارات تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه : ان مفارز وكالة الاستخبارات القت القبض على إرهابيين اثنين في ناحية الرشاد ضمن محافظة كركوك، مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية يقومان بتقديم الدعم اللوجستي ونقل المواد الغذائية لعناصر داعش في مايسمى ولاية كركوك، مبينا انه ومن خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بأنتمائهما لتلك العصابات الإجرامية وتقديم الدعم اللوجستي ونقل المواد الغذائية ولاكثر من مرة./انتهى9

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