تركيا تعتقل حامل راية داعش في راس العين السورية

2020/10/28 | 10:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات التركية رجلا حمل علم داعش خلال تظاهرة في راس العين السورية.

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