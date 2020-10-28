امين بغداد يقدم استقالته بسبب المرض ويغادر العراق

2020/10/28 | 10:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – قدم امين بغداد منهل الحبوبي، استقالته من المنصب الى رئيس مجلس الوزراء، فيما عزا السبب الى عارض صحي.



وذكر الحبوبي في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاربعاء ، انه “في اللحظة التي كلفني فيها رئيس الوزراء بتولي أمانة بغداد كنت قد استعدت حلما لطالما سكن ذاكرتي، حلم لبغداد الجميلة الغافية على […]

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