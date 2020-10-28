نائب : تشريع قانون استثمار المعادن سيعظم الموارد الغير نفطية

2020/10/28 | 10:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / -يعتزم مجلس النواب تشريع قانون استثمار المعادن، في خطوة لتعظيم الموارد غير النفطية، إذ رأى مختصون بالشأن الاقتصادي، أن العراق يمتلك أجود أنواع المعادن في العالم إلا أنها ما زالت غير مستغلة بالشكل الأمثل، داعين الى استثمار المعادن بطرق تعزز من ايرادات الدولة المالية.



وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائبة ندى شاكر […]

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