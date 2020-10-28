الجبهة العراقية: هناك حراك سياسي جديد لتصحيح مسار العملية التشريعية 

2020/10/28 | 10:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

كشفت الجبهة العراقية، الأربعاء، عن تحرك سياسي على عدد من القوى لتصحيح مسار العملية التشريعية وإنهاء سطوة التفرد بالقرار.

وقال مقرر الجبهة العراقية النائب محمد الخالدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الجبهة العراقية تشكلت من اجل تصحيح مسار العملية التشريعية”، مبينا أن “الفترة الماضية شهدت حالة من الاستحواذ والتفرد بالقرار بعد تشخيص هذا الفشل ومعالجته بالطرق القانونية”.

وأضاف الخالدي، أن “الجبهة ستشرع بالتشاور مع القوى السياسية الأخرى لإصلاح المنظومة التشريعية وفق مبدأ التوافق”، لافتا إلى أن “الفترة الماضية شهدت اخفاقات حكومية وبرلمانية لابد من تصحيح هذه الأخطاء”.

وأعلنت خمس كتل سنية ونواب مستقلين ، الجمعة الماضية، تشكيل تكتل جديد من 35 نائبا يعرف باسم الجبهة العراقية ويضم التكتل الجديد: جبهة الإنقاذ والتنمية وكتلة الجماهير والمشروع العربي والحزب الإسلامي والكتلة العراقية المستقلة فضلا عن نواب مستقلين.



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