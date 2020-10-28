بالوثيقة.. الكاظمي يسمي علاء معن أميناً لبغداد

2020/10/28 | 11:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تسمية، علاء معين اميناً للعاصمة بغداد.

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