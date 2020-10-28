الأسهم اليابانية تتراجع عند الإغلاق مع قوة الين

2020/10/28 | 11:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة اليوم الأربعاء، مع استمرار مخاوف الموجة الثانية للوباء وقوة الين.

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