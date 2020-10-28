2020/10/28 | 11:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – تسلمت وزارة الصحة والبيئة عبر المنافذ الحدودية البرية والجوية شحنات جديدة من ادوية علاج السرطان ومستلزمات غسيل الكلى سبق ان تعاقدت عليها مع شركات عالمية.



واوضح مصدر اعلامي في شركة تسويق الادوية والمستلزمات الطبية التابعة للوزارة ان «الشركة تسلمت مؤخرا عبر مطار بغداد الدولي ادوية منقذة للحياة لعلاج عدد من الأمراض السرطانية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصحة : وصول شحنات من ادوية علاج السرطان ومستلزمات غسيل الكلى وكالة الصحافة المستقلة.

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