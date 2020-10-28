2020/10/28 | 11:26 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، الصفقات التي أقرتها سريلانكا مع الحزب الشيوعي الصيني ب"السيئة"، قائلا إن رؤية الولايات المتحدة مختلفة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو من سريلانكا: للحزب الشيوعي الصيني تأثيرات سلبية على دول المنطقة والعالم ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو من سريلانكا: للحزب الشيوعي الصيني تأثيرات سلبية على دول المنطقة والعالم ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو من سريلانكا: للحزب الشيوعي الصيني تأثيرات سلبية على دول المنطقة والعالم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).