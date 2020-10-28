بومبيو من سريلانكا: للحزب الشيوعي الصيني تأثيرات سلبية على دول المنطقة والعالم

2020/10/28 | 11:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، الصفقات التي أقرتها سريلانكا مع الحزب الشيوعي الصيني ب"السيئة"، قائلا إن رؤية الولايات المتحدة مختلفة.

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