بينها موقعة يوفنتوس وبرشلونة.. مواجهات قوية بدوري الأبطال هذه مواعيدها والقنوات الناقلة

2020/10/28 | 11:28 - المصدر: بغداد اليوم

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تقام اليوم الأربعاء (28 تشرين الأول 2020)، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، لعل أبرزها مباراة يوفنتوس الإيطالى ضد برشلونة الإسبانى وباريس سان جيرمان ضد إسطنبول باشاكشهير في دوري أبطال أوروبا وغيرها من المباريات المهمة.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم بتوقيت بغداد المحلي والقنوات الناقلة

كراسنودار – روسيا × تشيلسي – إنجلترا، تقام في تمام الساعة 8:55 مساء، وتذاع على قناة beIN Sports HD 2

إسطنبول باشاك شهير – تركيا × باريس سان جيرمان، تقام في تمام الساعة 8:55 مساءً، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1

إشبيلية – إسبانيا × رين - فرنسا، تقام في تمام الساعة (11) مساءً، وتذاع على قناة beIN Sports HD 3

فرينكفاروزي – المجر × دينامو كييف - أوكرانيا، تقام في تمام الساعة (11) مساءً، وتذاع على قناة beIN Sports HD 6

يوفنتوس – إيطاليا × برشلونة - إسبانيا، تقام في تمام الساعة (11) مساءً، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1

كلوب بروج - بلجيكا × لاتسيو - إيطاليا، تقام في تمام الساعة (11) مساءً، وتذاع على قناة beIN Sports HD 4

بوروسيا دورتموند – ألمانيا× زينيت سانت بطرسبرج - روسيا، تقام في تمام الساعة (11) مساءً، وتذاع على قناة beIN Sports HD5

مانشستر يونايتد – إنجلترا × لايبزيج - ألمانيا، تقام في تمام الساعة (11) مساءً، وتذاع على قناةbeIN Sports HD 2

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