نائب عن ديالى يحمل قائد عمليات ديالى مسؤولية جريمة الخيلانية

2020/10/28 | 11:28 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / حمل عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى همام التميمي، قائد عمليات ديالى مسؤولية جريمة الخيلانية .وقال التميمي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخه منه إنه “يستنكر الجريمة البشعة التي ادت الى استشهاد احد شيوخ عشيرة بني كعب في ديالى وأربعة من افراد عائلته واصابةعدد من المدنيين الأبرياء”، مبينا ان “هذه الجريمة لا تختلف عن سابقاتها التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي بحق اهالي المقدادية”.ودعا التميمي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى “متابعة الملف الامني في محافظة ديالى ومحاسبة المقصرين”، مشيرا الى ان “قائد عمليات ديالى تقاعس عن اداء واجباته المكلف بها وانشغل بامور ثانوية فيها غايات شخصية كالسيطرات والطرق حسب تعيسره”.وأوضح أن “بعض مناطق محافظة ديالى غير مستقرة امنيا وسبق ان حذرنا من استغلالها وعلى الجهات الامنية سد تلك المناطق عسكريا وعدم السماح بخلايا داعش الارهابي من التمركز بها واعادة نشاطها لاستهداف المواطنين الأبرياء/انتهى

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