2020/10/28 | 11:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امرا ديوانيا بتكليف علاء كاظم معن العماري بمهام امين بغداد خلفا لامين بغداد المستقيل منهل الحبوبي"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة ... الكاظمي يكلف علاء كاظم العماري بمهام امين بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة ... الكاظمي يكلف علاء كاظم العماري بمهام امين بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).