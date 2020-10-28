اصابة رئيس البرلمان الإيراني بكورونا

2020/10/28 | 11:28 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إصابته بفيروس كورونا، ودخوله الحجر الصحي.وكتب قاليباف صباح اليوم الأربعاء عبر "توتير": "لقد أصيب أحد أعضاء مكتبي بكورونا، لذا أجريت التحاليل عند منتصف ليلة أمس وأثبتت إصابتي بالفيرس".وأكد قاليباف أنه دخل الحجر الصحي، وأنه سيتابع أعماله من هناك.وأصيب عدد من المسؤولين الإيرانيين بالفيروس، من بينهم علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني، وعلي لاريجاني، رئيس البرلمان السابق، وعلي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إلا أنهم تماثلوا للشفاء.وفي البرلمان سجلت نحو 40 إصابة بين النواب، منذ تفشي الجائحة، حيث توفي ثلاثة منهم./انتهى9

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