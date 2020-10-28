الكاظمي يعين أميناً جديدا لبغداد.. الامين السابق يكشف سبب استقالته

2020/10/28 | 11:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أمين بغداد الجديد، منهل الحبوبي تقديم إستقالته الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي....

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