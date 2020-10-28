هل العراق من ضمنها… ترامب: 5 دول عربية مستعدة للتطبيع مع “إسرائيل”

2020/10/28 | 11:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن 5 دول عربية مستعدة للتطبيع مع إسرائيل غير الـ 5 المطبعة معها بالفعل؛ في إشارة إلى الإمارات والبحرين والسودان ومصر والأردن.جاء ذلك في تصريحات صحفية قبيل صعوده الطائرة متوجها إلى ولاية ميشيغان، مساء الثلاثاء، نقلها الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض.وفي ومعرض رده على سؤال فيما إذا كانت هناك …

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