قائممقام سنجار يناشد القيادات السياسية والمرجعيات ومفوضية الانتخابات لإنصاف القضاء

2020/10/28 | 11:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد قائممقام قضاء سنجار محما خليل، بخروج أهالي القضاء في تظاهرات احتجاجات على ما وصفه بضياع ومصادرة حقوقهم بسبب إقرار القانون الجديد للإنتخابات.

وأكد خليل في تصريح، ان القضاء تعرض الى ظلم سابق بتخصيص ثلاثة مقاعد له في جميع الانتخابات الماضية، إضافة الى ظلم جديد تمثل بإضافة ناحية القحطانية وفق القانون الانتخابي الجديد، مع الإبقاء على عدد المقاعد على حالها، وعدم إضافة مقعد آخر للقضاء، وهو ما لا ينسجم مع الدستور ولا مع التوزيع السكاني الذي يستند الى بيانات البطاقة التموينية.

وناشد خليل القيادات والكتل السياسية والمرجعيات الدينية والعشائر العربية ومفوضية الانتخابات والأمم المتحدة، بتعويض أهالي سنجار ومنحهم استحقاقهم الانتخابي المشروع، متوعدا بالخروج بتظاهرات في حال عدم تحقيق مطالب أهالي القضاء.

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