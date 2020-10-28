أمين بغداد يستقيل من منصبه لأسباب صحية

2020/10/28 | 11:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم أمين بغداد منهل الحبوبي استقالته من منصبه الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مبررا ذلك بأسباب وصفها بالصحية.

وقال الحبوبي في كتاب الاستقالة الذي وجهه للكاظمي، انه تعرض وبعد مباشرته العمل في المنصب الى عارض صحي يتطلب علاجا طويل الأمد خارج البلاد، اضطره الى تقديم الاستقالة، شاكرا رئيس الوزراء على الثقة التي منحها إياه، ومؤكدا في ذات الوقت انه سيكون عونا لأهالي بغداد وأمينها الجديد.

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