جلسة لاستكمال الدوائر الانتخابية وجدول الأعمال يخلو من التصويت على قانون الاقتراض

2020/10/28 | 11:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستأنف مجلس النواب جلساته اليوم الأربعاء، لاستكمال الدوائر الانتخابية الخاصة بمحافظة كركوك.

وتضمن جدول أعمال الجلسة الذي نشره البرلمان، إكمال الدوائر الانتخابية لقانون الانتخابات، وإحدى عشرة فقرة أخرى أبرزها التصويت على مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية..



في حين خلى جدول الأعمال من فقرة التصويت على قانون الاقتراض.

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