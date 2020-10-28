قطاع السيارات يدفع الأسهم الأوروبية للهبوط في المستهل

2020/10/28 | 11:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استهلت الأسهم الأوروبية جلسة اليوم الأربعاء على تراجع قوي مع مخاوف تزايد إصابات كورونا.

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