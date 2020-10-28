2020/10/28 | 11:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تهبط 3% قبل إعلان بيانات المخزونات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تهبط 3% قبل إعلان بيانات المخزونات الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).