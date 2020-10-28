توقف بقطاع معين “ينذر” بالانهيار الاقتصادي للعراق… انخفاض المدخولات النفطية سيقلل الدولار داخلياً

2020/10/28 | 11:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

بين الخبير الاقتصادي، احسان الكناني، اليوم الاربعاء، ان العراق مهدد بالانهيار اقتصاديا جراء توقف مئات المعامل والاعتماد على الاستيراد بالعملة الاجنبية، لافتا الى ان انخفاض اسعار النفط سيؤدي الى تراجع مدخولات الدولار وبالتالي انخفاض نسبة العملة الاجنبية في العراق.

وقال الكناني في تصريحات رصدتها “يس عراق”: ان العراق مهدد بالانهيار اقتصاديا، بسبب توقف المعامل والاعتماد شبة الكلي على الاستيراد بالعملة الاجنبية، حيث ان الطلب الكبير للتجار على تلك العملة يحتاج الى مبيعات كبيرة للنفط من اجل الدولار محليا.

واضاف: ان انخفاض اسعار النفط ستقلل مدخولات الدولار للعراق، وهو ماسيقلل احتياطي العملة بالبنك المركزي وارتفاع اسعار الصرف، وبالتالي فأن التاجر اما يتماشى مع الامر الواقع او يقلل استيراده ويحصد نتيجة هذه التعاملات المواطن والموظف على وجه الخصوص”.

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