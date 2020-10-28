الالوسي تؤكد على وضع ستراتيجيات للنهوض بالصناعات التحويلية

2020/10/28 | 11:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – شددت المختصة بالشأن الاقتصادي رغد نبيل الآلوسي على اهمية التوجه صوب وضع ستراتيجيات تنهض بالصناعات التحويلية بالشكل الذي ينوع الموارد المالية للبلاد.



وأضافت أن “النهوض بمفصل الصناعات التحويلية يوفر أموالا كبرى تخصص لاستيراد بعض المشتقات النفطية المهمة التي يمكن انتاجها محليا في حال تطوير هذه الصناعة، لاسيما أن مقومات النهوض بهذه الصناعات […]

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