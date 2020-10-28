طهران تتهم واشنطن بالسعي إلى تقسيم العراق

2020/10/28 | 11:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، الولايات المتحدة الأميركية بالسعي الى تقسيم العراق.

وقال ولايتي، إن من أهم الإنجازات هي مصادقة البرلمان العراقي على قانون إخراج القوات الاميركية من العراق، والذي سيعود بثمار قيمة للعراق والمنطقة، لأن أميركا تسعى لتقسيم العراق، ولكن الشعب العراقي سيتغلب بلا شك على المشكلات.

وأردف ولايتي قائلا، إن الأمل الأكبر معقود على الفصائل العراقية الحريصة على مصلحة العراق، والتي ستدافع بكل قوة وهمة عالية عن وحدة العراق وستزرع اليأس في قلوب الأعداء.

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