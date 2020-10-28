مصادر تتهم فصائل مسلحة بالعمل على تغيير ديموغرافي في محافظة صلاح الدين

2020/10/28 | 11:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت مصادر الفصائل المسلحة التابعة لإيران بالعمل على تغيير ديموغرافي في محافظة صلاح الدين من خلال تهجير وقتل المدنيين العزل في الفرحاتية والمزاريع وذلك لأهداف اقتصادية.

وأكدت المصادر انه على الرغم من وجود أكثر من ستة أجهزة أمنية إلا ان الخروقات الأمنية مستمرة تجاه أبناء المحافظة، مشيرة الى ان الفصائل التابعة لإيران تدير عملية شبه علنية لاستخراج النفط من هذه المناطق، ثم تهريبه عبر مسارات متعددة، فمنه ما يُنقل إلى إحدى دول الجوار ليعاود الدخول بوصفه منتجات بترولية مكررة تستوردها الحكومة العراقية رسميا، ومنه ما يخلط مع نفط لتلك الدولة مهربا ليباع على أنه نفط عراقي.

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