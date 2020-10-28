المالية النيابية تجتمع مع الوزارة لوضع اللمسات الاخيرة على قانون تمويل العجز المالي

2020/10/28 | 11:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

عقدت اللجنة المالية النيابية اليوم الاربعاء ، اجتماعا مع الكادر المتقدم في وزارة المالية لوضع اللمسات الاخيرة على قانون تمويل العجز المالي”.

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