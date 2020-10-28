2020/10/28 | 11:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد البنك المركزي العراقي اعتماد المصارف المصدرة للبطاقات الالكترونية ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني خدمة التحويلات المالية بين البطاقات الإلكترونية (من بطاقة الى أخرى) “.

وقال البنك في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” سعياً منه لتطبيق استراتيجيته في التحول نحو الدفع الالكتروني، يؤكد البنك المركزي العراقي اعتماد المصارف المصدرة للبطاقات الالكترونية ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني خدمة التحويلات المالية بين البطاقات الإلكترونية (من بطاقة الى أخرى) على أن لايتجاوز سقف التحويل للمرة الواحدة (400) الف دينار او ما يعادلها بالدولار الأمريكي، فيما ستصل حدود المبالغ المحولة خلال الشهر الواحد الى (2) مليون دينار أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يتيح عملية التحويل المباشر للأموال بين البطاقات الإلكترونية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يتيح عملية التحويل المباشر للأموال بين البطاقات الإلكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).