السامرائي يستنكر جريمة المقدادية ويدعو لتحقيق عاجل

2020/10/28 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استنكر نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب مثنى السامرائي، اليوم الأربعاء (28 تشرين الأول 2020)، الجريمة التي ارتكبها تنظيم داعش في المقدادية، بمحافظة ديالى، وراح ضحيتها 5 من أهالي المدينة.

وقال السامرائي في حسابه عبر تويتر، إن "جرحاً في المقدادية أصاب قبيلة كعب العربية في ديالى، يعانق جرح الفرحاتية في صلاح الدين وكلاهما يدمي القلب".

وأضاف: "لابد للحكومة من اتخاذ اجراءات حاسمة لإيقاف سكين الشر التي تحز رقاب أبنائنا، فقد استفحل شرها وتعاظم شرر فتنتها".

وتابع: "نستنكر الجريمة وندعو لتحقيق عاجل".

وكان قائممقام قضاء المقدادية، بمحافظة ديالى حاتم التميمي، روى أمس الثلاثاء، تفاصيل مجزرة الخيلانية شرق القضاء.

وقال التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "احد مربي الجاموس ذهب لابعاد قطيعه عن بساتين قرية الخيلانية شرقي المقدادية، ليقع في قبضة خلية داعشية وتقتله".

واضاف "وبعد فترة ذهب اثنين اقاربه للبحث عنه، واثناء العثور على جثته انفجرت عبوة ناسفة قريبة عليهما لتقتلهما بالحال".

وتابع "بعدها انفجرت عبوة ثانية على اقارب اخرين للضحايا، لتقتل اثنين وتصيب اثنين اخريين ليصل اجمالي ضحايا الحادثة الى 5 شهداء ومصابين اثنين".واضاف التميمي،ان "اغلب الضحايا من اسرة واحدة"، مجددا تاكيده على "ضرورة انهاء ملف قرية الخيلانية واعادة مسكها من قبل القوات الامنية بسبب النزيف المتكرر للدماء".

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