بدء اجتماع اللجنة المالية النيابية ووزارة المالية بخصوص ’’قانون الاقتراض’’

2020/10/28 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

انطلق اجتماع اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، مع الكادر المتقدم في وزارة المالية لمناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي والاتفاق على صيغة نهائية تفضي إلى تمريره في البرلمان.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "اجتماع اللجنة المالية النيابية مع الكادر المتقدم في وزارة المالية، انطلق صباح اليوم الأربعاء، بغية وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون تمويل العجز المالي".

إلى ذلك، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، في تصريح متلفز، أن أهم سؤال سنوجهه إلى وزارة المالية، هو معرفة بيانات الانفاق الكلي.

وترأس النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن كريم الكعبي، أمس الثلاثاء (27 تشرين الأول 2020)، اجتماعاً للجنة المالية بشأن مشروع قانون تمويل العجز المالي.

وقال الكعبي في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكعبي ترأس اجتماعا مهما للجنة المالية لبحث مشروع قانون تمويل العجز المالي".

وكان مجلس النواب، قد أنهى في جلسة سابقة القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي، والذي يتضمن تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين.

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