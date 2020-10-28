المركزي يسمح بالتحويل المباشر عبر البطاقات الإلكترونية ويحدد سقفاً للمبالغ المحولة

2020/10/28 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن البنك المركزي العراقي، الأربعاء، (28 تشرين الأول، 2020)، السماح بالتحويل المباشر عبر البطاقات الإلكترونية، فيما اشترط أن لا يتجاوز سقف التحويل للمرة الواحدة (400) الف دينار.

وقال المركزي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "سعياً منا لتطبيق استراتيجيته في التحول نحو الدفع الالكتروني، يؤكد البنك المركزي العراقي اعتماد المصارف المصدرة للبطاقات الالكترونية ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني خدمة التحويلات المالية بين البطاقات الإلكترونية (من بطاقة الى أخرى) على أن لا يتجاوز سقف التحويل للمرة الواحدة (400) الف دينار او ما يعادلها بالدولار الأمريكي".

واضاف البيان :"ستصل حدود المبالغ المحولة خلال الشهر الواحد الى (2) مليون دينار أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي".

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