مؤلفون من الإمارات والعرب والعالم يوقعون كتبهم في معرض الشارقة للكتاب

2020/10/28 | 11:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشارقة/ نينا/ يلتقي جمهور الأدب والثقافة مع أكثر من 100 كاتب ومبدع عربي وأجنبي على منصة ركن التواقيع الخاصة التي يستضيفها معرض الشارقة الدولي للكتاب هذا العام في دورته الـ39 ليتسنى لعشّاق الإبداع لقاء كتّابهم المفضلين والحصول على نسخهم الموقعة خلال فعاليات الحدث التي تقام تحت شعار "العالم يقرأ من الشارقة" خلال الفترة من 4 وحتى 14 نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة.ويشارك في حفلات التوقيع التي يستضيفها الركن الروائي والمسرحي السوداني يوسف عيدابي ومن الإمارات الدكتور والباحث الإماراتي حمد بن صراي والشعراء طلال سالم وحسن النجّار وشيخة المطيري ترافقهم الروائية فتحية النمر والدكتورة رجاء القرق كما يشارك الكاتب المصري عبدالفتاح صبري والقاصّ السوري إسلام أبو شكير والكاتب العراقي ظافر جلود والروائي الأردني عامر طهبوب وغيرهم من الكتّاب والمؤلفين والشعراء.وتقام حفلات التوقيع في بيئة تلتزم بمختلف الإجراءات الاحترازية تشمل تعقيم الكتب ومنصات التوقيع والالتزام بالتباعد الجسدي، وإلزام الزوّار بارتداء قناع الوجه./انتهى

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