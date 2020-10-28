2020/10/28 | 11:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اعلن مصدر امني عن انتشار قوات حفظ القانون في مقتربات ساحة التحرير وشارع السعدون وساحة النصر تمهيدا لمسكها وفتحها امام حركة العجلات "./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات حفظ القانون تنتشر في مقتربات ساحة التحرير تمهيدا لمسكها) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات حفظ القانون تنتشر في مقتربات ساحة التحرير تمهيدا لمسكها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).