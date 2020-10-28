القوات الامنية تباشر بفتح نفق السعدون باتجاه الخلاني

2020/10/28 | 12:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مصدر ان القوات الامنية باشرت اليوم الاربعاء ، عن افتتاح نفق السعدون وسط بغداد باتجاه الخلاني والسنك ، بعد اغلاقه لعام كامل نتيجة الاعتصامات “.

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