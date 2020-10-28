هبوط أسعار الذهب عالمياً مع صعود الدولار الأمريكي

2020/10/28 | 12:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: هبطت أسعار الذهب خلال جلسة اليوم الأربعاء، مع تضاؤل احتمالات إقرار حزمة التحفيز قبل الانتخابات الأمريكية.

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