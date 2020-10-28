قد يخسر ترامب الانتخابات ولكن منظومته باقية وتتمدد

2020/10/28 | 12:11 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في مواجهة الانتشار القوي لفيروس كورونا، قيود جديدة سيعلن عنها الخميس في فرنسا.



وقد يخسر ترامب الانتخابات لكن منظومته باقية وتتمدد.



وإستراتيجية بايدن هي الظهور كديمقراطي عام.



والعراق أمام خيارات أحلاها مر.

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