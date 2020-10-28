عزف منفرد لمجموعة من موسيقيي كركوك

2020/10/28 | 12:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت مديرية الثقافة والفنون في كركوك، حفلا موسيقيا لعزف منفرد من سبعة موسيقيين، بحضور فناني وجمهور المحافظة..

واستهل الحفل الموسيقي الذي اقيم على قاعة المركز الثقافي بمدينة كركوك كلمة المديرية القاها محمد سيد الذي اشار الى الدور الذي تضطلع به مديرية الثقافة والفنون لخدمة فناني ومثقفي المدينة، مشيدا بجهود الموسيقيين المشاركين في الحفل.

ومن ثم شارك كل من الموسيقيين (ديار ازاد وعباس حميد وسامان عزيز واراس كاكه يي ونزار رفعت واراس احمد وهلكورد عبدالكريم) بعزف منفرد على الالات المختلفة من الموسيقا التي نالت استحسان الجمهور من الحضور.

وقبل ختام الحفل وزعت الشهادات التقديرية من قبل المديرية على المشاركين من الفنانين الموسيقيين.

PUKmedia كركوك / رزكارشواني‌

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