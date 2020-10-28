التحالف الدولي يشيد بدور وبطولات قوات البيشمركة

2020/10/28 | 12:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع شورش اسماعيل وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، مع الميجر جنرال كيفن كوبسي نائب قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا.

وجرى خلال الاجتماع بحث التعاون بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع، بالاضافة الى موضوع تشكيل مراكز التنسيق المشترك بين قوات البيشمركة والجيش في المناطق التي توجد فيها ثغرات امنية.

واشار وزير البيشمركة الى التقارب الحاصل بين وزارتي البيشمركة والدفاع وقرار افتتاح مراكز التنسيق المشترك قريبا في اربيل وبغداد والتي ستساهم في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة.

وحول ملف الاصلاح في وزارة البيشمركة، قال شورش اسماعيل، قطعنا مراحل جيدة في هذا المجال لانجاح مضمون مشروع الاصلاح، مشدداً على اهمية دور مستشاري قوات التحالف الدولي والتنسيق مع فرق وزارة البيشمركة.

من جانبه، قال نائب قائد قوات التحالف الدولي، ان العمل المشترك للقوات الامنية في مواجهة الارهاب والارهاببين يقرب انتصارنا وعامل مهم لكسر شوكة الارهاب في المنطقة.

واشاد الميجر جنرال كيفن كوبسي ببطولات ودور قوات البيشمركة في مواجهة الارهابيين وحماية الامن في المنطقة، وقال: التحالف الدولي يتطلع الى ان تصل قوات البيشمركة الى اتفاق نهائي مع الجيش لمواجهة المخاطر، مجددا دعم التحالف الدولي لقوات البيشمركة والجيش من نواحي المساعدات والاحتياجات اللوجستية والعسكرية.

في ختام الاجتماع ناقش الجانبان استئناف الحوارات حول تشكيل مركز قيادة العمليات المشتركة في العراق واقليم كوردستان بعد الانتهاء من تشكيل مراكز التنسيق المشترك.

PUKmedia خاص ‌

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