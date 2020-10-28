تكليف امين جديد لبغداد (وثيقة)

2020/10/28 | 12:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قرر مدير مكتب رئيس الوزراء، رائد جوحي ، تكليف "علاء كاظم معن العماري" بمهام امين بغداد، بدلا من الامين السابق منهل عزيز رؤوف الحبوبي.

وبحسب وثيقتين صادرتين من مدير مكتب رئيس الوزراء فقد تم "انهاء تكليف منهل عزيز الحبوبي من مهام أمين بغداد بناء على طلبه ولأسباب صحية خاصة، على أن ينفذ الأمر من تاريخ صدوره، بناء على مقتضيات المصلحة العامة وبموافقة رئيس الوزراء".

وفي الوثيقة الثانية امر مدير مكتب رئيس الوزراء، بـ"تكليف علاء كاظم معن العماري بمهام أمين بغداد، بناء على مقتضيات المصلحة العامة وبموافقة رئيس الوزراء،على أن ينفذ الأمر من تاريخ صدوره ".

وتنشر ديجيتال ميديا ان ار تي السيرة الذاتية لامين بغداد الجديدة علاء معن العماري، اثر تكليفه من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بعد إعفاء منهل الحبوبي لأسباب صحية.

وبحسب السيرة الذاتية، فإن "علاء كاظم معن العماري مهندس استشاري معماري ومخطط مدن، وصاحب خبرة 28 سنة في مجال تخطيط وإدارة المدن وإدارة المشاريع، والمشاريع التصميمية المعمارية، وكذلك في مجال البناء مع خبرات تقنية واسعة سواء لما قبل أو ما بعد مراحل إبرام العقود".



".

وجاءت الصفات المهنية بحسب السيرة الذاتية كالتالي:

خبرة في الإدارة والقيادة، ومتفهم لاحتياجات الجهات المستفيدة، ومتخصص في إدارة المشاريع خبرة في التنظيم والتنسيق، وإدارة العمل الجماعي.





خبرات كومبيوتر برامجoffice) ) وتصفح.

خبرة في المحاورة والتفاوض، وإتباع المنهجية والتحكم بالكلفة والزمن، والقدرة على العمل في الظروف الصعبة، وإدارة جودة التصميم تحليل واستخلاص النتائج.

التحصيل العلمي بكالوريوس هندسة معمارية / الجامعة التكنولوجية، بغداد - العراق 1992.





العضويات المهنية هي: عضو نقابة المهندسين العراقية بمرتبة استشاري، وأمين سر مؤسسة مكية الاستشارية لتطوير بغداد، وعضو اللجنة العليا لمبادرة ألق بغداد.





وعضو فريق دراسة تطوير شارع الرشيد/ مكتب رئيس الوزراء..



أما الخبرات المهنية فهي:

خبرة واسعة في تخطيط المدن، وإدارة المشاريع التراثية ومناطق الحفاظ، واعداد الدراسات المنهجية للمشاريع والمسابقات الفنية والمعمارية.

إعداد الهياكل التنظيمية للمؤسسات والشركات، وإعداد اسس الشركات الاستثمارية في العراق.

إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الاستثمارية والعقارية، وإعداد المقترحات الفنية والمالية للمشاريع.





إدارة التفاوض مع الجهات المستفيدة، وإدارة صياغة العقود، وإدارة التصاميم، وإدارة المشاريع خلال مراحل التنفيذ، والمشاركة في إدارة فرق المشاريع.





متابعة تنفيذ المشاريع ضمن السقوف الزمنية، السيطرة على الأعمال الإضافية خلال التنفيذ.

متابعة المسؤولية عن العيوب ما بعد الإنشاء.

المعلومات الشخصية

التولد: بغداد - العراق أيار 1967.



الحالة الزوجية: متزوج.



اللغات: العربية والانكليزية.

ا.ح

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