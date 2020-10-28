اختراق الموقع الالكتروني لحملة ترمب الانتخابية

2020/10/28 | 12:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن تعرض الموقع الإلكتروني لها للاختراق.

مدير الاتصالات بالحملة تيم مورتو في حملة ترمب نشر تغريدة على تويتر أكد فيها تعطيل عمل الموقع الإلكتروني لحملة ترمب من قبل مخترقين، مبينا ان الحملة تعمل مع هيئات حماية القانون، للتحقيق وتحديد المهاجمين، في حين أوضح مورتو ان المخترقين لم يتمكنوا من الوصول إلى أية معلومات سرية، من الموقع الذي تم إصلاحه وإعادته الى العمل.

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