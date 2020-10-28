2020/10/28 | 12:13 - المصدر: عين العراق

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مقابلات وتقارير

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 | 11:54 صباحاً | عدد القراءات : 18

الانتخابات الأمريكية 2020: لا ثقة كبيرة في دونالد ترامب أو جو بايدن في أوساط العرب

لن يخدم أي من المرشحين الاثنين في انتخابات الرئاسة الأمريكية مصالح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب نتائج استطلاع للرأي في المنطقة.

هذا ما خلص إليه بشكل عام حوالي نصف من أجابوا على أسئلة الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "يو غوف" بالاشتراك مع صحيفة "عرب نيوز" ذات الملكية السعودية.

ويرى 40 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن جو بايدن سيكون أفضل للمنطقة، بينما فضّل 12 دونالد ترامب.

وأجري الاستطلاع الشهر الماضي عبر الإنترنت في 18 بلدا، تحت عنوان "ماذا يريد العرب؟".

وشارك في الاستطلاع أكثر من ثلاثة آلاف شخص بقليل.



ولم يحظ المرشح الديمقراطي بايدن ولا الجمهوري ترامب بشعبية لدى أغلبية المشاركين.

لكن بايدن خرج من الاستطلاع بوضع أفضل، وهو ما يرجع جزئيا إلى قرار ترامب في ديسمبر/ كانون الأول 2017 نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إلى القدس، الذي عارضه 89 في المئة من المشاركين.

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