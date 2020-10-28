البنتاغون تنشر شبكة روبوتات في المحيط

2020/10/28 | 12:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] تقوم شركة Xerox ببناء شبكة ضخمة من العوامات الآلية لجمع المعلومات، ستنشر في خلجان جنوب كاليفورنيا وخليج المكسيك، وتتحمل وكالة المشاريع الدفاعية المتقدمة، تكاليف المشروع.

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