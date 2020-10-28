2020/10/28 | 12:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد: فتح طريق السعدون باتجاه الخلاني عبر نفق التحرير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/28 | 12:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: فتح طريق السعدون باتجاه الخلاني عبر نفق التحرير) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد: فتح طريق السعدون باتجاه الخلاني عبر نفق التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).