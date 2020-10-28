المالية النيابية: الحكومة قدمت طلب الاقتراض دون تحديد وجهات الصرف

2020/10/28 | 12:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداداكدت اللجنة المالية النيابية , الأربعاء , ان اجتماع الامس بشأن طلب الحكومة الاقتراض كان غير واضح لكون مبالغ الاقتراض غير محددة الصرف وهذا لم نقبل به, مشيرة الى ان الحكومة تحاول الضغط على البرلمان وتضعه بين نارين الا ان اللجنة ستستضيف اليوم وزير المالية وعدد من مسؤولي الوزارة لتحديد قانون العجز وجهات الصرف.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، ان ” اجتماع اللجنة المالية لم يحسم طلب الحكومة باقتراض جديد لكون عدم توضيح الحكومة جهة صرف المبالع ” .

وأضاف كوجر، ان “اللجنة ستعقد، اليوم، اجتماعا موسعا مع وزير المالية ومدير عام الموازنة ومحافظ البنك المركزي لغرض توضيح الأموال التي تطلبها الوزارة والى أي جهه سيتم صرفها”، معربا عن اعتقاده بأن “اللحنة سوف لن توافق على المبلغ الذي طلب من البرلمان المصادقة عليه”.

وأشار الى ان “وزارة المالية تحاول في كل مرة وضع مجلس النواب في موقف محرج وتضعه بين نارين القبول والرفض”.

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