تحالف القوى يوضح حقيقة التحركات لاقالة الحلبوسي

2020/10/28 | 12:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..نفى تحالف القوى العراقية , الأربعاء , بوجود حراك نيابي يسعى الى اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالوقت الحاضر , مشيرا الى ان التشكيل السني الجديد حالة طبيعية وليس الغرض من تشكيله , اقالة الحلبوسي .وقالت عضو التحالف النائب زيتون الدليمي في تصريح لـ / المعلومة / , ان “التشكيل السني الجديد برئاسة أسامة النجيفي لم يعلن انه شكل على أساس إزاحة رئيس مجلس النواب من منصبه , بل انه تشكيل لديه رؤية مختلفة عن كتلة الحلبوسي ” , نافية وجود تحرك معلن او بالخفاء يسعى لاقالة الحلبوسي ” .وأضافت الدليمي، ان ” الظرف الحالي لايسمح ابدا بإقالة الحلبوسي او أي شخصية سيادية خاصة ونحن على أبواب انتخابات نيابية مبكرة”.وأشارت إلى أن “التقاطعات في الأسلوب والمنهج موجودة على طول الوقت وهذه التقاطعات لاتعني بالمرة الاستحواذ على منصب رئاسة البرلمان وربما ستستخدم خلال الحملات الانتخابية المبكرة ” .



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