بعد تلويح فرنسا بإجراءات العزل العام.. أسهم أوروبا تهبط لأدنى مستوى منذ يونيو

2020/10/28 | 12:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوياتها منذ منتصف يونيو الماضي بعد تقرير ذكر أن فرنسا تدرس تطبيق إجراءات عزل عام على مستوى البلاد لمدة شهر لمكافحة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

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