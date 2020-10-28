2020/10/28 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور..ساحة الخلاني الآن

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