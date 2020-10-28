عمليات بغداد تعلن فتح نفق ساحة التحرير وفتح الطريق بين السعدون الخلاني

2020/10/28 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء (28 تشرين الأول 2020)، فتح نفق ساحة التحرير والطريق الرابط بين منطقتي السعدون والخلاني، عقب رفع الحواجز الكونكريتية.





وذكر قائد عمليات بغداد، الفريق الركن، قيس المحمداوي في تصريح نقلته قناة الإخبارية العراقية الرسمية، أن "الطريق الرابط بين السعدون وتقاطع الخلاني، تم فتحه ذهاباً وإياباً عبر نفق ساحة التحرير".

وفي وقت سابق من اليوم، دخلت قوات ’’مكافحة الشغب’’ إلى ساحة التحرير وسط بغداد، منذ نحو عام، وذلك استعداداً لفتح ساحتي النصر والسعدون، ورفع الكتل الكونكريتية عنهما.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن قوات مكافحة الشغب دخلت ساحة التحرير لأول مرة منذ عام على انطلاق تظاهرات تشرين الأول من العام الماضي، استعداداً لرفع الكتل الكونكريتية من ساحة النصر ومنطقة السعدون.

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